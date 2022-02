​Covid in Campania, 4.252 casi e 15 morti: indice di contagio all'11,28%, ancora giù i ricoveri

Diminuiscono i nuovi positivi e resta stabile la curva dei contagi da Coronavirus in Campania. Numeri alla mano, oggi il virus fa registrare 4.252 positivi su 37.965 tamponi esaminati, 142 in meno di ieri con 1.543 test processati in meno. Di questi, 3.349 su 24.703 sono positivi al tampone antigenico mentre 903 su 13.182 sono positivi al tampone molecolare. In percentuale, significa che è positivo l'11,28%, stabile rispetto a ieri quando il tasso di positività era all'11,12%.

Se sale a 9.593 il numero di vittime con i 15 decessi contabilizzati ieri, risale anche il numero dei ricoveri ospedalieri: 911 ricoverati con sintomi, 41 in meno di ieri, e 57 malati in terapia intensiva, due in meno di ieri.