Covid in Campania, oggi 158 positivi e otto morti: l'indice di contagio stabile all'1,54% ma aumentano i ricoveri

Diminuiscono i nuovi positivi ma resta stabile la curva dei contagi da Coronavirus in Campania complice l'ormai tradizionale flessione dei tamponi domenicale. Numeri alla mano, oggi il virus fa registrare 158 positivi su 10.287 tamponi esaminati, 155 in meno di ieri con 10.596 tamponi processati in meno. In percentuale, significa che è positivo l'1,54% dei test, stabile rispetto a ieri quando il tasso di positività era all'1,5%.

Se sale a 8.012 il numero di vittime con gli otto decessi contabilizzati ieri, cresce anche il numero dei ricoveri ospedalieri: 185 ricoverati con sintomi, sette più di ieri, e 17 malati in terapia intensiva, uno in meno di ieri.