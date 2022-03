Covid in Campania, 3.500 casi e quattro morti: l'indice di contagio stabile al 18,31%, in calo i ricoveri

Diminuiscono i nuovi positivi ma resta stabile la curva dei contagi da Coronavirus in Campania complice l'ormai tradizionale frenata domenicale dei tamponi. Numeri alla mano, oggi il virus fa registrare 3.500 positivi su 19.119 tamponi esaminati, 3.360 in meno di ieri con 19.909 test processati in meno. Di questi, 2.940 su 14.174 sono positivi al tampone antigenico mentre 560 su 4.945 sono positivi al tampone molecolare. In percentuale, significa che è positivo il 18,31%, stabile rispetto a ieri quando il tasso di positività era al 18,27%.

Se sale a 9.815 il numero di vittime con quattro decessi contabilizzati ieri, scende il numero dei ricoveri ospedalieri: 599 ricoverati con sintomi, sette in meno di ieri, e 34 malati in terapia intensiva, tre in meno di ieri.