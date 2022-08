Covid in Campania, 3.323 casi e 11 morti: indice di contagio al 17,24%, in calo i ricoveri

Diminuisce ancora il numero di nuovi positivi e cala anche la curva dei contagi da Coronavirus. Numeri alla mano, oggi il virus fa registrare 3.323 positivi su 18.253 tamponi esaminati, 327 in meno di ieri con 1.936 tamponi processati in meno. Di questi, 3.147 su 15.261 sono positivi al tampone antigenico mentre 176 su 2.992 sono positivi al tampone molecolare. In percentuale, significa che è positivo il 17,24%, poco meno di un punto percentuale in meno rispetto a ieri quando il tasso di positività era al 18,08%.

APPROFONDIMENTI IL BOLLETTINO Omicron, report Iss, scendono Rt (0.90) e incidenza dei contagi: in... LA RICERCA Omicron e il cuore. «Poco fiato e mal di gambe, così chi... L'EPIDEMIA Vaiolo delle scimmie, primi test in Campania: basta una puntura al...

Se sale a 10.901 il numero di vittime con gli 11 decessi contabilizzati ieri scende ancora il numero dei ricoveri ospedalieri: 543 ricoverati con sintomi, 30 in meno di ieri, e 23 malati in terapia intensiva, gli stessi di ieri.