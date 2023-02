Covid in Campania, 283 nuovi positivi e un morto: l'indice di contagio al 4,95%

Diminuiscono i nuovi positivi e cala la curva dei contagi da Coronavirus. Numeri alla mano, oggi il virus fa registrare 283 positivi su 5.713 tamponi esaminati, quattro in meno di ieri con 936 tamponi processati in meno. Di questi, 256 su 4.163 sono positivi al tampone antigenico mentre 27 su 1.550 sono positivi al tampone molecolare. In percentuale, significa che è positivo il 4,95%, mezzo percentuale in meno di ieri quando il tasso di positività era al 4,31%.

Se sale a 11.721 il numero di vittime con il nuovo decesso contabilizzato ieri, sale anche il numero dei ricoveri ospedalieri: 262 ricoverati con sintomi, uno in meno di ieri, e 13 malati in terapia intensiva, gli stessi di ieri.