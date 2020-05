Coronavirus, in Campania nessun decesso e 167 guariti nelle ultime 24 ore

Nessun decesso legato al coronavirus in Campania nella giornata di ieri, lunedì 18 maggio. Il totale dei decessi in Campania dall'inizio dell'emergenza Covid-19 resta così 399.

Sono 2.790 i guariti (+167 rispetto a domenica 17 maggio), di cui 2.571 (+207) totalmente guariti e 219 (-40) clinicamente guariti. Questo il riparto per provincia dei 4.707 casi di coronavirus registrati in Campania dall'inizio dell'emergenza: in provincia di Napoli 2.576 (+4) di cui 977 (+3) a Napoli città e 1.599 (+1) nel resto della provincia; in provincia di Salerno 675 (+1); in provincia di Avellino 526 (+5); in provincia di Caserta 448 (+1); in provincia di Benevento 200 (+1). Sono 282 gli altri casi in fase di verifica da parte delle Asl.

Ultimo aggiornamento: 18:09

