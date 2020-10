Coronavirus in Campania, De Luca: «Con i privati faremo ventimila tamponi al giorno»

«La Soresa ha aggiudicato ieri una gara per diecimila tamponi dai privati al giorno. Ma quando faremo ventimila tamponi dobbiamo ricordarci che ci servirà il personale medico per seguire in isolamento domiciliare positivi che aumenteranno». Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca a margine di un convegno a Napoli facendo il punto sul numero dei tamponi.

«Ricordo che la Regione già il 3 aprile - ha ricordato - ha fatto una gara per selezionare laboratori privati per i test, ripetendola il 15 aprile. La prima gara era per 500 tamponi al giorno, la seconda per 200 tamponi al giorno. Ovviamente c'era una clausola che prevedeva l'utilizzo in caso di necessità e nei mesi estivi non c'è stata. Sono ora anche cambiate le norme sulle caratteristiche tecnologiche, quindi è stata rifatta la gara il 9 settembre e ieri mattina abbiamo aggiudicato un'altra gara Soresa per la realizzazione di ulteriori diecimila tamponi al giorno, siamo coperti. Ricordo anche che quando nei mesi passati si diceva che facevamo pochi tamponi era perché alla Campania non venivano mandati i reagenti, ora riequilibriamo».

