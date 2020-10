Covid a Napoli, positivo addetto infopoint della Funicolare centrale

Nuovo caso di positività al Covid tra il personale dell'Anm (Azienda napoletana mobilità). A segnalarlo è l'Usb. Il dipendente è un operatore dell'Anm point che presta servizio presso il punto informativo presente nella stazione Augusteo della Funicolare Centrale. La positività del lavoratore è stata comunicata dalla Asl a seguito di tampone. «Formuliamo i migliori auguri al lavoratore riscontrato positivo al Covid-19 per una rapida e perfetta guarigione e per un ritorno alle ordinarie attività e frequentazioni - dice Adolfo Vallini del coordinamento provinciale Usb - e raccomandiamo a tutti i lavoratori delle aziende di trasporto, l'osservanza delle disposizioni governative e sanitarie per il contenimento e il fronteggiamento dell'epidemia da Covid-19».



16:02

