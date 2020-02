Coronavirus, a Napoli una militare di Codogno in isolamento al Cotugno: scatta il test

Una donna, un militare della caserma di Codogno, di rientro a Napoli in licenza, è ricoverata nelle stanze ad alto isolamento e pressione negativa del pronto soccorso Cotugno. Il ricovero è avvenuto in giornata non appena la donna ha saputo che il tenente della sua caserma, suo collega di lavoro, è risultato positivo al virus Sars-Cov 2.

La donna accusa febbre e altri sintomi di compromissione respiratoria.

LEGGI ANCHE Coronavirus a Napoli, negativi i tre tamponi: nessun caso di Covid-19 in Campania

È stato effettuato un tampone faringeo e delle alte vie respiratorie e nel laboratorio del polo infettivologico collinare è in corso il test di amplificaizone genica per verificare la presenza nel suo espettorato del coronavirus. Il responso è atteso prima della mezzanotte.

Ultimo aggiornamento: 20:40

© RIPRODUZIONE RISERVATA