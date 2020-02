Coronavirus, #anchenapolinonsiferma: la campagna virale parte da Chiaia

#ancheNapolinonsiferma. Arriva direttamente dai commercianti di Chiaiadistrict, l’associazione di via collegata a Confcommercio Imprese per l’Italia che ha immediatamente affiancato l'iniziativa, la risposta virtuale ma con tanta voglia di fare all’ormai celebre hashtag di Milano, #milanononsiferma.

Il video, coordinato per la parte artistica da Roberta Bacarelli e Carla Della Corte, è stato realizzato in meno di 48 ore da Giuseppe Esposito, un giovane communication designer laureato al Politecnico di Milano che si è messo subito all’opera per dare per primo il suo contributo alla causa dell’economia cittadina.



«L’idea – spiega infatti la stilista napoletana – è nata sulla nostra chat di colleghi imprenditori: il collega Carlo Tedesco ci ha inoltrato il video già realizzato a Milano e da qui è nata l’idea di realizzarne uno simile anche noi. Ci siamo così riuniti nel mio bistrot con alcuni commercianti: Claudia Catapano, Piero de Caro, Nico Ricciardi, Francesca Paone, Walter Marino, Sergio D’Abundo, Maura Pane, Alessia Giancristofaro, Irma Gravagnuolo, Ugo Romano, Andrea Rea, Stefania Caramanna e Paola Della Volpe che con entusiasmo hanno accolto la convocazione del nostro presidente Carla Della Corte. La situazione è molto pesante, dobbiamo reagire, serve un messaggio di positività in un momento in cui regna sovrano l’allarmismo. Se d’ora in poi tutti insieme aggiungessimo l’hashtag #ancheNapolinonsiferma a qualsiasi nostro post ne verrebbe fuori una sorte di inno ed un input a non lasciarsi scoraggiare».