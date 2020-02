Coronavirus, vertice Conte-ministri. Ue cancella missioni in nord Italia. Tre casi a Fiumicino

Una riunione tra il premier Giuseppe Conte ed i ministri è prevista alle 12:30 nella sede della protezione Civile. Al vaglio ci sarebbe un nuovo decreto del presidente del Consiglio sull'emergenza coronavirus e la decisione dell'esecutivo sull'eventuale chiusura delle scuole nelle Regioni più colpite dall'emergenza coronavirus. Nuovi contatti sono previsti con i presidenti di Regione.

Sono tre in totale i positivi al Coronavirus a Fiumicino. La conferma arriva dai test dello Spallanzani. Oltre alla donna di 38 anni che aveva viaggiato in provincia di Bergamo, sono risultati contagiati anche uno dei due figli e il marito. Lo ha annunciato il bollettino ufficiale dello Spallanzani letto dal direttore sanitario Francesco Vaia.

Salgono anche oggi i casi di pazienti positivi al Corononavirus in Veneto. Sono adesso 191 - riferisce la Regione Veneto - le persone che risultano contagiate, 40 in più rispetto al dato di ieri pomeriggio (151). Di queste, 109 sono pazienti asintomatici, 35 quelli attualmente ricoverati, e 11 i malati in terapia intensiva. Sei sono i pazienti dimessi dagli ospedali e posti in isolamento fiduciario. Il cluster che ha registrato il maggior aumento, 13 casi, è Treviso.

La Lega calcio di Serie A ha appena ufficializzato il rinvio di Juve-Inter e delle altre quattro partite di questo fine settimana previste a porte chiuse, anticipato dall'ANSA. Le altre quattro gare sono Milan-Genoa, Parma-Spal, Sassuolo-Brescia e Udinese-Fiorentina. La finale di Coppa Italia, inizialmente in calendario il 13 maggio, si giocherà il 20.

Stop ai viaggi per il nord Italia. Anche la Commissione Ue prende misure per lo staff che ha visitato l'Italia. Chi negli ultimi 15 giorni è stato nella zona rossa, cioè nei focolai della Lombardia, deve lavorare da casa fino a nuovo ordine. Chi ci è solo passato, deve contattare i servizi medici della Commissione o lavorare da casa per due settimane. Chi ha missioni nella zona gialla, deve rinviarle. Dopo Parlamento e Commissione Ue, anche il Comitato europeo delle regioni (CdR) e il Comitato economico e sociale (Cese) prendono provvedimenti per limitare la diffusione del coronavirus. Oltre a quelle verso Cina, Hong Kong, Macao, Singapore e Corea del Sud, sono state cancellate «fino a nuove disposizioni» tutte le missioni «non essenziali» verso le regioni italiane più colpite: Lombardia, Piemonte, Emilia-Romagna e Veneto.



Lo si legge in una mail inviata al personale delle due istituzioni comunitarie, in cui si specifica che vanno evitate anche le trasferte con destinazione finale diversa, ma che prevedono un passaggio dalle zone menzionate. Prima di tornare al lavoro, chi ha viaggiato di recente in una delle regioni più colpite deve invece contattare immediatamente il proprio medico per tracciare con lui le tappe toccate durante la trasferta e decidere eventuali misure precauzionali. La quarantena di 14 giorni è imposta solamente per chi presenta sintomi respiratori e febbre. Allo stato attuale, alle persone in salute non è raccomandato di portare mascherine.

Ordinanza Regione Toscana: ospedale solo per i casi più gravi. Ospedale come risorsa estrema, per i casi più gravi e test, come da disposizioni nazionali, solo per i sospetti, ovvero coloro che o provengono da una delle zone rosse o hanno avuto un contatto stretto con persone portatrici di virus e presentano sintomatologia febbrile e/o respiratoria in atto. Questi le due prescrizioni 'capisaldo' dell'ordinanza quadro emessa dal presidente della Toscana Enrico Rossi, per disciplinare quanto è stato disposto finora nella regione in materia di prevenzione e gestione dell'emergenza da Covid-19. Il testo, si specifica, «è stato redatto seguendo le linee dettate dal ministero della Salute».

Nell'ordinanza si spiega inoltre che chi manifesta sintomi come febbre, tosse o altri sintomi influenzali deve «rivolgersi sempre al proprio medico di famiglia, privilegiando il contatto telefonico» da casa; se si proviene da una zona rossa si deve chiama il numero verde dedicato o i numeri delle Asl che indicheranno il percorso più adatto; i casi positivi saranno sempre identificati con ordinanza del sindaco del comune di residenza, quale autorità sanitaria; sulla base delle indicazioni delle Aziende sanitarie locali, sarà sempre il sindaco a emanare le eventuali ordinanze riguardanti la persona contagiata e le sue relazioni: tra gli allegati dell'ordinanza ci sono anche i modelli per la quarantena e per l'isolamento fiduciario.

L'ordinanza elenca e ricorda inoltre la serie di buone pratiche su igiene e sanità pubbliche che sono tenuti a attuare i sindaci, come l'affissione delle informazioni in scuole, università, negli uffici della Pa o anche, insieme alle associazioni di categoria, negli esercizi commerciali. Le aziende di trasporto pubblico, da parte loro, devono adottare interventi straordinari di pulizia dei mezzi. L'ordinanza ricorda infine lo stop alle gite scolastiche fino al 15 marzo.

Carta famiglia in aree del contagio. Per l'anno 2020, tutte le famiglie con almeno un figlio a carico fino ai 26 anni d'età e residenti nei territori regionali interessati dal contagio saranno destinatarie della Carta della famiglia, che sarà disponibile nei prossimi giorni. È una delle misure approvate dal Consiglio dei ministri di ieri sera su proposta della ministra per le Pari Opportunità e la Famiglia Elena Bonetti. «Con questa azione il Governo intende agevolare tutte le famiglie che risiedono nella zona emergenziale derogando ai requisiti previsti per l'accesso alla Carta, riconosciuto dalla legge alle famiglie numerose con a carico almeno tre figli d'età fino ai 26 anni. La misura approvata comporta oneri per il 2020 che sono coperti a valere sul fondo per le politiche della famiglia e verrà introdotta e coordinata con le altre misure del decreto legge recante misure di sostegno per le famiglie, lavoratori e imprese a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», spiega Bonetti.

Google limita i viaggi nel nord Italia. Un dipendente della sede di Google a Zurigo è risultato positivo al coronavirus. Lo ha confermato una portavoce della società tecnologica, precisando che è stato deciso di limitare i viaggi dei dipendenti in Italia, Giappone, Iran e Corea del Sud. Gli uffici di Google a Zurigo rimangono aperti, ha detto ancora il portavoce parlando alla Cnbc. «Abbiamo preso e continueremo a prendere tutte le necessarie precauzioni - ha aggiunto - seguendo il consiglio delle autorità sanitarie e considerando priorità la salute e la sicurezza di tutti».

A Borgonovo Valtidone, paese sulle colline del Piacentino, tutti i circa 30 dipendenti del Comune sono stati messi in quarantena per una settimana. È quanto riporta il quotidiano 'La Libertà' secondo cui il provvedimento è stato ufficializzato ieri pomeriggio. L'Ausl della città emiliana, viene spiegato, ha disposto la misura dopo che, nei giorni scorsi, il sindaco, Pietro Mazzocchi e il suo vice, Domenico Mazzocchi, sono risultati positivi al coronavirus. In questo modo, fino a lunedì 9 marzo nessuno dei dipendenti comunali potrà presentarsi al lavoro e, spiega ancora il quotidiano, anche le altre due componenti della giunta, Giulia Monteleone e Isabella Gerbi sono in quarantena.

De Luca, in Campania 13 casi positivi. «Sono 13 i casi positivi al coronavirus in Campania, non tutti ancora accertati dall'Istituto superiore di Sanità». A dare i numeri aggiornati è il presidente della Regione, Vincenzo de Luca, in conferenza stampa trasmessa su Facebook. Quanto alla distribuzione, ha spiegato, «ci sono 9 casi a Napoli, 2 a Caserta, uno a Salerno, uno a Benevento».

