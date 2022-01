Covid a Napoli, Manfredi: «Abbiamo avuto picco altissimo ma la situazione sta migliorando»

«Abbiamo avuto un picco estremamente alto, contiamo decine di migliaia di contagiati in Campania e questo ha creato una grande pressione sugli ospedali. I dati ci dicono che il picco si sta raffreddando, che la situazione sta migliorando e credo che in conseguenza di questo si potrà rapidamente sbloccare anche l'offerta ospedaliera per le altre malattie e ritornare alla normalità». Lo ha detto il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, rispondendo a una domanda sulla decisione della Regione Campania di sospendere i ricoveri e le attività ambulatoriali non urgenti negli ospedali.

APPROFONDIMENTI LA PANDEMIA Napoli: impennata di contagi tra i bimbi, al Santobono riapre il... L'EPIDEMIA Covid a Napoli, lo screening sui positivi: otto su 10 colpiti dalla... L'EPIDEMIA Covid a Napoli, aperto nuovo casello per i tamponi a Giugliano

«Dobbiamo uscire da questa emergenza pandemica perché solo in questa maniera possiamo tornare alla normalità e fare in modo che tutte le offerte dei servizi siano soddisfacenti», ha aggiunto Manfredi.