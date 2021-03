Covid Campania, la curva dei contagi scende (10,29%): superati i 5mila morti

Coronavirus, il bollettino dell'Unità di crisi Regione Campania:

1.862 positivi (1.319 asintomatici e 543 sintomatici) su 18.081 tamponi; il rapporto positivi/tamponi è pari al 10,29%, rispetto al 12,30% registrato ieri.

62 morti (35 nelle ultime 48 ore, 27 in precedenza ma registrati ieri) per un totale di 5.002 vittime; 2.994 pazienti guariti per un totale di 219.030.

Occupati 178 posti letto su 656 disponibili in terapia intensiva, 1.598 su 3.160 disponibili in degenza.

