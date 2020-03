Coronavirus, il supermercato napoletano tutela le cassiere: assicurazione anti-Covid

Anche i dipendenti dei supermercati Flor do Cafè saranno tutelati da un'assicurazione contro il contagio. La nota catena napoletana di negozi di quartiere, con oltre 70 anni di storia, ha deciso di stipulare una copertura assicurativa integrativa specifica, destinata ad ogni singolo dipendente di cioascuno dei 12 negozi diffusi sul territorio e anche al personale che lavora in reparti amministrativi. Le garanzie prevedono un'indennità da ricovero (100 euro al giorno), indennità da convalescenza (3 mila euro) per Covid 19, oltre a una serie di servizi di assistenza successivi al ricovero finalizzati a semplificare la gestione dei principali aspetti della vita familiare (dalla baby-sitter al servizio di Pet-sitting) nel caso in cui un dipendente dovesse contrarre il virus.

Naturalmente ogni dipendente si augura di non doversene servire mai...