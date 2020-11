Dopo l’assessore ai Lavori pubblici, positivo anche il presidente del consiglio comunale: allarme a palazzo Baronale, dove aumentano i politici contagiati tra coloro che abitualmente frequentano la sede di piazza Plebiscito. È di oggi infatti l’accertata positività, in forma asintomatica, dell’avvocato Gaetano Frulio, presidente dell’assise cittadina. Frulio segue l’assessore Lucia Giordano, risultata positiva al tampone nella giornata di ieri.

Nessuna preoccupazione invece per le condizioni di salute del presidente del consiglio comunale «A seguito di accertata positività al Covid-19, in forma del tutto asintomatica del presidente del consiglio comunale, attualmente in regime domiciliare - si legge in un comunicato stampa diramato dall’ente - si comunica, con nota a firma dello stesso, che i lavori dell’assise consiliare restano assicurati alla città e ai cittadini e affidati al vicepresidente, per tutte le funzioni che il ruolo richiede in presenza».

