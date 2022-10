De Luca in campo contro il divario: Nord-Sud, decisive le risorse Pnrr

L'autonomia differenziata «significa semplicemente derubare di altre risorse il Sud del nostro Paese», questo l'affondo. «Il Pnrr, ormai lo si è dimenticato per strada, è un fiume di risorse che arriva dall'Europa con tre obiettivi completamente dimenticati: il recupero del divario infrastrutturale Nord-Sud, il recupero del divario sociale Nord-Sud e il divario di genere. Questi sono i tre motivi per i quali abbiamo avuto oltre 200 miliardi di euro, ma nel corso di questi mesi a seguire il dibattito questi tre obiettivi sono stati completamente dimenticati». Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, intervenuto all'inaugurazione del nuovo polo universitario della Federico II di Napoli a Scampia. «Dobbiamo fare attenzione perché da quello che sento sembra che questi più di 200 miliardi di euro siano diventati una massa finanziaria generica da utilizzare come si vuole», ha aggiunto De Luca.