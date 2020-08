Degrado a Napoli, piazza San Giorgio abbandonata: «Così non si può andare avanti»

Chiedono aiuto e sorveglianza i residenti di piazza San Giorgio a Pianura. Uno slargo che da tempo è stato trasformato in discarica cielo aperto da chi giorno e notte lo usa come sversatoio abusivo. Ma non basta. La spazzatura accumulata all'esterno dei cassonetti e sulla carreggiata attrae anche animali e insetti che in questi giorni stanno invadendo la strada e le case dei cittadini.

«Lo diciamo da tempo che questa situazione non può e non deve andare avanti – afferma il giornalista e attivista Armando De Martino – Abbiamo un problema serio legato all'igiene e all'inciviltà di chi ha scambiato questa zona per l'isola ecologica del quartiere. È un dramma per chi vive qui e non riesce a liberarsi di questa discarica malsana e maleodorante».



© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un cumulo di rifiuti che cresce di ora in ora e che, nonostante le denunce e le richieste d'intervento, viene alimentato costantemente. «Proponemmo anche le videocamere – conclude De Martino – perché sarebbero un deterrente per tenere “al sicuro” la piazza. L'Asia viene a ripulire i cassonetti e gli interventi straordinari gravano sulle tasche di ognuno di noi. Non è corretto tenere questo comportamento di menefreghismo verso gli altri. Soprattutto in una situazione di pandemia che, proprio in questi giorni, continua a metterci tutti in allarme».