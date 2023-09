Diritti donne e riscatto detenuti giornata targata Uisp Campania

Si terrà venerdì 29 settembre alle ore 10 nella sala giunta di Palazzo San Giacomo a Napoli il conferimento della cittadinanza onoraria alle donne iraniane, in attuazione dell’ordine del giorno approvato dal Consiglio Comunale in data 31 gennaio 2023. Un riconoscimento istituzionale sarà inoltre rivolto a Nasim Eshghi, alpinista e istruttrice Uisp, nota in tutto il mondo per il suo impegno per i diritti umani e la libertà delle donne del suo paese e contro la violenza in generale.

Seguirà poi alle ore 13.30 nella sala Pignatiello del comune di Napoli il living lab del progetto Uisp Campania Sportpertutti che prevede l’attivazione di un partenariato sociale e che vede coinvolte le realtà facenti parte del territorio. Al centro della tavola rotonda la creazione di un percorso formativo lavorativo, ideato da Stefano Dati, Responsabile Formazione Uisp Campania, e rivolto a chi è in uscita dagli istituti di pena, favorendo in tal modo il reinserimento in contesti sociali e lavorativi.

Interverranno Antonio Marciano, Presidente Uisp Campania; Carla Casapulla, Vicepresidente Uisp Campania; Stefano Dati, Responsabile Formazione Uisp Campania; Alessandro Petrillo, Responsabile Progettazione Uisp Campania; Maura Striano, Assessore all’Istruzione del Comune di Napoli; Chiara Marciani, Assessore al Lavoro e alle Politiche Giovanili del Comune di Napoli; Luca Trapanese, Assessore alle Politiche Sociali del Comune di Napoli; Emanuela Ferrante, Assessore allo Sport e alle Pari Opportunità del Comune di Napoli; Paolo Siani, Tavolo infanzia adolescenza; Don Tonino Palmese, Garante comunale dei detenuti; Gianluca Guida, Direttore Istituto penitenziario minorile di Nisida; Paolo Valerio, Centro Ateneo Sinapsi; Marisa Esposito Associazione NEA Napoli Europa Africa, Rosa Angela Luiso, Dirigente CPIA NA2; Angela Mormone, Dirigente De Cillis-Sannino; Giovanpaolo Gaudino, Portavoce Forum Terzo Settore.