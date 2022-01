Distretti del commercio a Napoli, arriva l'avviso pubblico del Comune

Sarà pubblicato domani l'avviso pubblico «per favorire il coinvolgimento dei soggetti interessati allo sviluppo e alla promozione del territorio attraverso i Distretti del Commercio, come previsto da una recente deliberazione di Giunta». Lo ha annunciato oggi l'assessore comunale di Napoli, Teresa Armato, nel corso della Commissione Attività produttive, presieduta Luigi Carbone, «che ha offerto il proprio contributo per una più efficace utilizzzione dei Distretti del Commercio» come sottolinea una nota.

In discussione anche la necessità di «migliorare la regolamentazione degli eventi fieristici innalzando la qualità dell'offerta e stimolando la mediazione e la compartecipazione tra le diverse realtà del commercio cittadino». Nel dibattito il consigliere Gennaro Rispoli (Manfredi Sindaco) ha invitato a tener conto, nei progetti di costituzione dei Distretti del Commercio, delle potenzialità complessive dei luoghi coinvolti, comprendendo quindi non solo le attività commerciali ma anche i beni culturali diffusi sul territorio, portando come esempio la realtà dell'area di Caponapoli, nel centro della città. Sulle fiere cittadine Flavia Sorrentino (Movimento 5 Stelle) ha sollecitato un confronto nel breve periodo per l'organizzazione di una fiera natalizia in Piazza del Plebiscito e per il rilancio della Mostra d'Oltremare al fine di attrarre eventi fieristici di rilievo internazionale. Alessandra Clemente (Misto) ha infine invitato a riprendere il discorso della valorizzazione delle botteghe storiche e a non trascurare, nella programmazione degli eventi fieristici, le aree più periferiche della città.