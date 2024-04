Nella scorsa serata, gli agenti del vommissariato Vicaria-Mercato, durante il servizio di controllo del territorio, in via Cesare Rosaroll, hanno notato un uomo con atteggiamento guardingo che si trovava a bordo strada.

I poliziotti avendo osservato l'uomo sono riusciti ad avere riscontro dei loro sospetti, dopo che è stato avvicinato da una persona che ha ricevuto dallo stesso qualcosa in cambio di una banconota, per poi allontanarsi velocemente.

Gli operatori hanno raggiunto e bloccato l’indagato, trovandolo in possesso di un involucro di eroina e di 110 euro, suddivisi in banconote di vario taglio.

Inoltre, essendovi fondato motivo di ritenere che potessero esservi ulteriori elementi in ordine ai fatti per i quali si stava procedendo, gli operatori hanno esteso l’attività di controllo presso la sua abitazione, dove hanno rinvenuto un bilancino di precisione intriso di sostanza stupefacente e diverso materiale per il taglio e il confezionamento della droga.

Pertanto, l’uomo, identificato per un 60enne di origini africane, con precedenti di polizia, anche specifici, è stato tratto in arresto per detenzione illecita e cessione di sostanze stupefacenti e resistenza a Pubblico Ufficiale.