In casa aveva centinaia di flaconi di droga dello stupro, ma è stato scoperto e arrestato. I carabinieri della Compagnia di Torre Annunziata, supportati dai colleghi del Reggimento Campania e del Nucleo Cinofili di Sarno, hanno effettuato una serie di controlli e perquisizioni nell’area vesuviana, in particolare a Trecase, Terzigno e Ottaviano.

Proprio a Trecase, i carabinieri hanno arrestato un pregiudicato 43enne: nella sua abitazione, in alcuni sacchetti di plastica, nascondeva 221 flaconi del farmaco “Alcover”, sostanza psicotropa meglio conosciuta come “droga da stupro” o “ecstasy liquida”. Con potenti effetti inibitori a livello cerebrale, questo farmaco viene conservato in fiale di diverso volume, individuate e sequestrate anche grazie al supporto di “Willy”, il pastore tedesco del Nucleo Cinofili addestrato al rinvenimento anche delle droghe sintetiche.

Le forniture di questa droga sono molto richieste in Penisola Sorrentina, raggiungono diversi locali della movida, ma le centrali dello spaccio restano in gran parte nell'area oplontina.

