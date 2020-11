Ben 40 dipendenti positivi e 37 in isolamento fiduciario tra i tremila dell'Ente Autonomo Volturno che lavorano sulla linee Cumana, Circumflegrea e Circumvesuviana. "Sino ad ora sono tati effettuati circa 350 test sierologici su lavoratori che hanno avuto contatti con un altro lavoratore posto in isolamento fiduciario in quanto convivente con un soggetto positivo al Covid - ha dichiarato Umberto De Gregorio, presidente dell'Eav -. Solo 4 di questi test sierologici sono risultati positivi. Contemporaneamente si è provveduto ad effettuare circa 130 tamponi molecolari, su lavoratori che hanno avuto contatti con un altro lavoratore il quale ha dato comunicazione di essere risultato positivo al Covid. Solo 10 di questi tamponi molecolari sono risultati positivi. Da questi dati appare evidente che il contagio dei lavoratori al covid non avviene, per la stragrande maggioranza dei casi, in Eav ma altrove. Se cosi non fosse lo screening tra i dipendenti che hanno avuto contatti stretti con positivi avrebbe dato un risultato certamente superiore a quello ottenuto pari a meno dell’otto per cento".

L’Eav, senza volersi sostituire a quanto di competenza della Asl, ha attuato un protocollo interno per cercare di avere un controllo immediato della situazione Covid tra i propri dipendenti. E' stato formalizzato, infatti, un accordo con un centro privato accreditato presso la Regione Campania.



"Quando abbiamo un dipendente positivo facciamo i tamponi su base volontaria a tutti coloro che hanno avuto un contatto stretto con il dipendente positivo - continua De Gregorio -. Quando abbiamo un dipendente con un familiare convivente positivo facciamo il sierologico a tutti coloro che hanno avuto un contatto stretto con il dipendente con il familiare positivo".

Nei prossimi giorni l'Eav avvierà anche, in accordo con la Regione Campania, uno screening di tutti e 3 mila i dipendenti. Un’operazione che durerà diversi giorni su almeno 12 diversi siti produttivi e che verrà ripetuta periodicamente.

