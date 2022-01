Eav, personale contagiato e in quarantena: diminuiscono le corse garantite

Una rimodulazione del servizio delle linee ex Circumvesuviana con la definizione di circa 30 corse «non garantite». È quanto è stata costretta a fare l'Eav, per far fronte all'indisponibilità non programmata di personale dovuta a contagi e quarantene causate dall'emergenza Covid. Nell'elenco delle corse non garantite figurano anche 20 corse delle linee flegree, Cumana e Circumflegrea. Le corse non saranno effettuate «salvo contrario avviso».

APPROFONDIMENTI I TRASPORTI Quarantene e contagi, personale a casa: tagli alle corse dell'Eav LE SOPPRESSIONI Personale malato o in quarantena, stop corse Cirum e Campania Express I TRASPORTI Eav, cancellate 13 corse della Circumvesuviana per Covid: troppi...

Linee vesuviane

Linea Napoli-Sorrento

treno delle ore 07:30 da Napoli per Sorrento

treno delle ore 9:36 da Sorrento per Napoli

treno delle ore 11:06 da Napoli per Sorrento

treno delle ore 13:36 da Sorrento per Napoli

treno delle ore 12:18 da Napoli per Sorrento

treno delle ore 14:24 da Sorrento per Napoli

Linea Napoli-Torre del Greco via Cdn

treno delle ore 05:50 da Napoli per Torre del Greco

treno delle ore 06:37 da Torre del Greco per Napoli

treno delle ore 07:02 da Napoli per Torre del Greco

treno delle ore 07:49 da Torre del Greco per Napoli

treno delle ore 09:02 da Napoli per Torre del Greco

treno delle ore 09:49 da Torre del Greco per Napoli

treno delle ore 15:26 da Napoli per Torre del Greco

treno delle ore 16:13 da Torre del Greco per Napoli

Linea Napoli-Pomigliano

treno delle ore 05:56 da Napoli per Pomigliano

treno delle ore 06:36 da Pomigliano per Napoli

treno delle ore 08:20 da Napoli per Pomigliano

treno delle ore 09:00 da Pomigliano per Napoli

Linea Napoli-Baiano

treno delle ore 06:50 da Napoli per Baiano

treno delle ore 08:32 da Baiano per Napoli

treno delle ore 12:02 da Napoli per Baiano

treno delle ore 13:44 da Baiano per Napoli

Linea Napoli-Sarno

treno delle ore 07:16 da Napoli per Sarno

treno delle ore 08:58 da Sarno per Napoli

treno delle ore 12:04 da Napoli per Sarno

treno delle ore 13:46 da Sarno per Napoli

Linea Napoli-Scafati-Poggiomarino

treno delle ore 06:35 da Napoli per Poggiomarino

treno delle ore 08:04 da Poggiomarino per Napoli

treno delle ore 12:35 da Napoli per Poggiomarino

treno delle ore 14:04 da Poggiomarino per Napoli

Linee flegree

Linea Napoli Montesanto – Torregaveta

treno delle ore 10:21 da Montesanto per Torregaveta

treno delle ore 10:54 da Torregaveta per Montesanto

treno delle ore 11:01 da Montesanto per Torregaveta

treno delle ore 11:34 da Torregaveta per Montesanto

treno delle ore 12:01 da Montesanto per Torregaveta

treno delle ore 12:14 da Torregaveta per Montesanto

treno delle ore 12:41 da Montesanto per Torregaveta

treno delle ore 13:14 da Torregaveta per Montesanto

treno delle ore 13:21 da Montesanto per Torregaveta

treno delle ore 13:54 da Torregaveta per Montesanto

treno delle ore 14:21 da Montesanto per Torregaveta

treno delle ore 14:34 da Torregaveta per Montesanto

treno delle ore 15:01 da Montesanto per Torregaveta

treno delle ore 15:34 da Torregaveta per Montesanto

treno delle ore 15:41 da Montesanto per Torregaveta

treno delle ore 16:14 da Torregaveta per Montesanto

treno delle ore 16:41 da Montesanto per Torregaveta

treno delle ore 16:54 da Torregaveta per Montesanto

Linea Napoli Montesanto – Licola

treno delle ore 16:00 da Montesanto per Licola

treno delle ore 17:08 da Licola per Montesanto.