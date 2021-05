Entra in un bar di Marano e pesta il titolare: indagano i carabinieri

Entra in un bar del centro di Marano e pesta a sangue il titolare del locale. E' accaduto poco fa al corso Vittorio Emanuele, all'incrocio con piazza Spirito Santo. Una misteriosa aggressione su cui indagano i carabinieri della locale Compagnia. Da quanto ricostruito finora dai militari dell'Arma di via Nuvoletta, un uomo avrebbe fatto irruzione nel locale e, per motivi non ancora chiariti, avrebbe aggredito brutalmente il titolare della caffetteria. Il gestore del bar è stato soccorso dai medici e dal personale del 118. Non è ancora nota l'identità dell'aggressore.

