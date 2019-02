Era ricercata per i furti nelle biblioteche di Montecassino e dei Girolamini: arrestata a Formia

Lunedì 18 Febbraio 2019, 12:22 - Ultimo aggiornamento: 18-02-2019 18:26

Una donna di 28 anni è stata arrestata dalla Polizia a Formia con l'accusa di peculato aggravato in concorso con altri per i furti messi a segno nel 2012 nelle biblioteche di Montecassino e dei Girolamini a Napoli.L'arrestata deve scontare 2 anni e 7 mesi ed espletate le formalità di rito è stata tradotta nella casa circondariale femminile di Pozzuoli (Napoli). I furti hanno comportato un danno di inestimabile valore, come sancito anche dalla Corte dei Conti. Le indagini, oltre all’arrestata, avevano riguardato anche il direttore pro tempore della Biblioteca Statale dei Girolamini di Napoli oltre a personalità del mondo politico.Le ricerche della donna, dopo essere state inizialmente indirizzate verso la Capitale, si sono poi concentrate ai Formia, dove la donna era stata saltuariamente notata. Gli investigatori, a seguito di specifici servizi di osservazione, sono riusciti a rintracciare la donna destinataria del provvedimento e l'hanno tratta in arresto.