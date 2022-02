Frattamaggiore, imbratta con vernice gialla la facciata della Basilica: denunciato

Choc a Frattamaggiore, dove un esagitato ha imbrattato con vernice gialla la basilica di San Sossio, la parrocchia principale della cittadina. L’uomo, di origine marocchina, è stato bloccato dagli agenti del commissariato di Frattamaggiore, diretto dal vice questore Pasquale Toscano, mentre appollaiato su una delle impalcature che avvolgono la basilica per i lavori di rifacimento di facciata e campanile, si era messo a scaraventare verso il basso secchiate di vernice, bulloni, e attrezzi vari. Gli agenti non senza difficoltà sono riusciti a bloccarlo, e l’uomo, poi denunciato in stato di libertà e che al momento dell’intervento dei poliziotti mostrava segni evidenti di alterazione nervosa è stato portato a bordo di un’ambulanza del 118, presso il locale ospedale San Giovanni di Dio. Questi esagitato dopo aver scavalcato la recinzione del cantiere ha raggiunto la metà dell’altezza del campanile, appena ridipinto in un bel rosso pompeano, ed ha iniziato a dare mano su mano di vernice gialla, coprendo dapprima con questo colore la metà circa della sezione centrale del campanile per poi svuotare il resto del bidone verso il basso, tanto da imbrattare le scale e parte del sagrato, una porta laterale di ingresso e buona parte delle parete esterna della pinacoteca della basilica.

