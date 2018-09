Fazzoletti bianchi contro il degrado, i cittadini chiedono più sicurezza

Sabato 8 Settembre 2018, 16:32 - Ultimo aggiornamento: 08-09-2018 17:16

I cittadini di Salvator Rosa e di Materdei si sono mobilitati per chiedere maggiore sicurezza alle istituzioni e alle forze dell'ordine. Stamattina, all'esterno della fermata della Linea 1 "Salvator Rosa", teatro di numerose rapine a mano armata nelle ultime settimane, è andata in scena la manifestazione organizzata dal comitato per la Quiete pubblica e la Vivibilità Cittadina. Una manifestazione nata grazie al battage mediatico montato sui social network dal gruppo "Quelli di Salvator Rosa e dintorni..." e che ha avuto un buon riscontro nel quartiere grazie al forte impegno degli organizzatori. Con vistosi fazzoletti bianchi al polso i residenti hanno fatto sentire tutto il loro disagio per una situazione che comincia a destare preoccupazione.Sicurezza e degrado i due temi al centro del dibattito. I residenti chiedono una maggior presenza da parte delle forze dell'ordine anche se è impossibile non sottolineare la necessità di interventi di natura prettamente "sociale". A mettere in pratica gli atti vandalici, i furti e le rapine, infatti, sono quasi sempre giovani e giovanissimi abbandonati al loro destino da famiglie che sembrano aver abdicato dal ruolo di educatori.Alla manifestazione hanno preso parte, tra gli altri, il consigliere comunale Stefano Buono, gli esponenti del Comitato Civico Materdei - che hanno già annunciato una manifestazione analoga nei prossimi giorni - e diversi esponenti della II Municipalità.«Non possiamo pensare di dover vivere nella paura dei giovani - ha spiegato Gennaro Esposito del comitato per la Quiete Pubblica e la Vivibilità Cittadina - perchè i giovani sono il nostro futuro. Sono necessarie soluzioni a breve termine sul fronte della sicurezza, ma non ci si può fermare a questo aspetto. E' assolutamente necessario creare percorsi alternativi per i giovani, specie quelli che provengono da contesti familiari disagiati, perchè il problema sta cominciando ad assumere contorni molto preoccupanti».Preoccupazioni, quelle di Esposito, condivise anche dal consigliere comunale dei Verdi Stefano Buono: «Oggi abbiamo voluto ascoltare i problemi dei cittadini - ha detto - visto che c'è una seria proccupazione legata all'ordine pubblico, alla nettezza urbana e al degrado. Ci attiveremo al più presto per scrivere una nota ufficiale al Prefetto e chiedere un nuovo tavolo per la sicurezza e l'ordine pubblico e il coinvolgimento delle Municipalità. Il Ministro dell'Interno - la stoccata di Buono - dice di voler mettere gli italiani al primo posto. L'appello che gli rivolgiamo è quello di interessarsi anche della sicurezza dei cittadini».Negli scorsi giorni proprio la stazione di Salvator Rosa è stata al centro di un ennesimo raid teppistico ai danni di alcune installazioni artistiche collocate ai piani inferiori. Problemi che, denunciano i cittadini, sembrano essere comuni in quasi tutte le stazioni dell'arte. In particolare i cittadini di Materdei hanno denunciato gli atti di vandalismo compiuti nelle scorse ore ai danni dell'impianto antincendio della stazione. «Anche la stazione di Materdei è stata recentemente vandalizzata - spiega Raffaele Roma - gli estintori sono praticamente fuori uso e c'è un problema legato alla sicurezza dei passeggeri. La stazione non può rimanere aperta se c'è un problema di questo tipo. A questo va aggiunto il problema dei ragazzi che sfrecciano sui motorini a qualsiasi ora del giorno e della notte nelle aree pedonali della stazione mettendo a repentaglio la sicurezza dei passanti. Faremo sentire nuovamente la nostra voce - annuncia Roma - nelle prossime settimane ci sarà una manifestazione anche a Materdei, un quartiere abbandonato al suo destino da chi si dimostra sordo alle continue segnalazioni dei cittadini».