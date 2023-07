Federfarma, un Osservatorio per tutelare la salute emotiva

Promuovere la salute mentale ed il benessere emotivo e comportamentale, attraverso buone pratiche e informazioni corrette, prevenendo l’insorgenza o l’aggravarsi di situazioni di disagio: è con questo scopo che nasce a Napoli “L’Osservatorio nazionale per la salute eotiva e comportamentale”. Il protocollo d’intesa sarà firmato giovedì 20 Luglio alle 12 presso la sede di Federfarma.

Interverranno i rappresentanti delle organizzazioni aderenti all’iniziativa. Tra gli altri: Riccardo Maria Iorio presidente Federfarma Napoli, Ugo Oliviero governatore “Distretto Rotary 2101” (Campania), Lorenzo Latella segretario regionale “CittadinanzAttiva”, Vincenzo Barretta psichiatra, psicoterapeuta e presidente “Noesis - Associazione per la lotta al disagio psicologico ed alla malattia mentale”.

«I disturbi mentali sono stati riconosciuti come una significativa problematica di salute pubblica e una delle principali cause di disabilità in tutto il Mondo, in particolare con la perdita di anni produttivi della vita del soggetto che ne è affetto - spiega Barretta, che presiederà il nuovo Osservatorio - Basti pensare che circa 970 milioni di persone soffrono di disturbi appartenenti all’area della Salute Mentale; a questi vanno aggiunti altre centinaia di milioni di persone che si confrontano con i problemi legati all’ abuso di alcol e droghe nonché alle dipendenze comportamentali (tra cui la ludopatia)».

Nonostante i numeri siano impressionanti, le patologie legate alla sfera psichica sono sempre guardate con sospetto; lo stigma della malattia mentale e delle dipendenze è ancora molto forte, soprattutto in Italia. «I “Center for Disease Control e Prevention” (Cdc) americani affermano che la prevalenza lifetime di questi disturbi è del 50%, il che significa che, nel corso della vita, un individuo su due andrà incontro ad una patologia compresa nell’ambito della Salute Emotiva e Comportamentale.

In assenza di una cultura e di una adeguata sensibilizzazione in questo campo e per lavorare sulla possibilità di promuovere interventi clinici e progetti di ricerca specifici, è sorta la necessità di istituire l’Osservatorio. Il nostro obiettivo è far capire cosa siano questi disturbi, come trattarli e come evitare - se possibile - che insorgano. Salute non è solo un corpo sano ed in forma, è anche benessere psichico», conclude il presidente.