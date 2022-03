A Frattamaggiore le «pizze antipizzo» per contrastare la camorra

Venerdì 25 marzo, alle ore 10 contro la prepotenza, la sopraffazione e la tracotanza dei clan rispondiamo con la mobilitazione agli spari della camorra contro le pizzerie di Frattamaggiore. Partiremo dalla pizzeria Anema e Pizza+ al corso Francesco Durante 7 e rifaremo il percorso fatto dai pistoleri, raggiungendo le pizzerie Palapizza e Sapureat. I negozianti saranno invitati ad adottare il nostro simbolo «O' si è contro la camorra o si è complice della camorra».

Affiggere l'adesivo alla vetrina del proprio esercizio commerciale rappresenta un piccolo gesto dal grande significato: «Mi schiero contro il potere e la logica della camorra». Dalle ore 11 alle ore 12 in Piazza Umberto I verrà allestito un forno per le «Pizze antipizzo». I pizzaioli frattesi sforneranno pizze a portafoglio, e la scelta non è casuale, che saranno offerte alla popolazione. Chi aggredisce gli esercizi commerciali seminando il terrore aggredisce una intera comunità. Disarmiamo l’Area Nord di Napoli. L'iniziativa è organizzata dal Comitato di liberazione dalla camorra Area Nord e La Buona Tavola Magazine a cui, tra l'altro, hanno aderito : Comune di Frattamaggiore, Cgil, Cisl e Uil Napoli, Partito Democratico di Napoli e Frattamaggiore, associazione Libera, Finetica onlus.