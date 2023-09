Furto in tabaccheria a Napoli, il titolare: «Hanno usato colla per i catenacci e bombolette per le telecamere, sono professionisti del furto»

Parla il titolare della tabaccheria di piazza Dante che durante la notte ha subito un furto con la tecnica del buco.

E’ sconvolto Alessandro, il titolare. «Hanno usato stuzzicadenti e colla, sono dei professionisti e sono riusciti a penetrare ovunque». Anche le telecamere forse non riusciranno a far emergere più di tanto, in quanto sono state manomesse e dunque oscurate.

«Hanno usato delle bombolette – continua nel racconto Alessandro – e sono riusciti ad oscurare tutte le telecamere, sono persone che ci conoscono e conoscono bene il nostro esercizio commerciale, hanno agito con consapevolezza».

Tutte le casseforti aperte da cui sono stati sottratti beni e danaro. «Non riesco a quantificare il danno – conclude il titolare – stiamo tirando le somme ma siamo consapevoli che ci hanno fatto un grande danno».