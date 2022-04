Galleria Principe di Napoli, quanto degrado e indifferenza

La Galleria Umberto è ridotta male, ma la Galleria Principe di Napoli ancor di più. È diventata un dormitorio, è assediata dal degrado. Si trova in una condizione tremenda. In particolare, i portici e tutto il perimetro tra via Pessina e il Mann sono diventati un rifugio a cielo aperto dei senzatetto che vivono tra coperte, cartoni e puzza di escrementi. Perché gli assistenti sociali e i rappresentanti delle istituzioni non intervengono in modo da affrontare il problema? Per prima cosa, è fondamentale dare una sistemazione decorosa a queste persone rimaste senza niente. E poi, restituire il monumento a turisti e cittadini.

