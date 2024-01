Gennaio primaverile e c'è chi si tuffa nelle acque del lungomare

Gennaio a quasi 20 gradi, nonostante l'allerta meteo gialla. Ieri a Napoli non sembrava inverno per effetto del clima quasi primaverile. Così qualcuno ne ha approfittato per un bagno nelle acque del lungomare con tanto di tuffo.

Non è la prima volta che gli appassionati del mare sfidano il freddo per una nuotata invernale. Ieri, però, il clima era decisamente piacevole e per i bagnanti è stato un invito a nozze: nella foto un napoletano che non ci ha pensato due volte e, in costume e infradito, ha trascorso qualche minuto nelle acque di via Caracciolo.