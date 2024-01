Neve e maltempo, i dipendenti chiedono il giorno ma il capo li passa a prendere uno per uno: «Speravamo oggi chiudesse il negozio»

Uno degli aspetti positivi dello smartworking è relativo al fatto di non doversi preoccupare del tempo prima di uscire per andare al lavoro. A meno che non si tratti di una condizione atmosferica estrema o di una tempesta che fa saltare la corrente, infatti, nulla può fermarti: pioggia, neve, freddo o caldo diventano un problema... di qualcun altro, vale a dire di chi deve raggiungere l'ufficio o il negozio per potersi guadagnare da vivere.

La questione è stata sottolineata da un video pubblicato su TikTok da Amirraa e andato virale nel corso di un paio di giorni: in una clip che ha raccolto quasi 5 milioni di visualizzazioni, la ragazza mostra tutti i dipendenti (lei compresa) che avrebbero voluto il giorno libero a causa del tempo e che, invece, sono stati raccolti - uno a uno - dal 4x4 del capo e portati in negozio.

@pixieamirraa And i was hoping he would just let the store be closed for the day ♬ original sound - ice spice

Negli ultimi giorni lo stato dell'Oregon è stato investito da temperature sotto lo zero, diversi centimetri di neve e grandinate, causando problemi di vario tipo tra cui centinaia di case e attività senza corrente e strade ghiacciate su cui è difficile guidare.

Per questo motivo, Amirraa e gli altri suoi colleghi che quella mattina erano di turno hanno avuto la stessa idea e, senza essersi messi d'accordo in precedenza, hanno chiamato il capo per chiedere il giorno.

Eppure, afferma la ragazza, la richiesta è stata rifiutata perché il capo ha preso la decisione di sfruttare il suo 4x4 e passarli a prendere uno per uno.

Nel video pubblicato possiamo vedere il capo e i dipendenti, non particolarmente felici di come le cose siano andate a finire. Amirraa scrive, nella didascalia: «E io che speravo il negozio fosse chiuso per oggi». Alcuni utenti sottolineano la propria disapprovazione e affermano che una giornata di lavoro non vale il rischio di guidare sulle strade ghiacciate, senza contare che la decisione finale spettava comunque ai dipendenti.

In effetti, c'è chi ha raccontato: «Una volta ho detto al mio manager: sono felice tu abbia esperienza nel guidare col tempo cattivo, sfortunatamente non mi piace entrare in macchina con persone che non conosco, specialmente col maltempo. Grazie comunque». Tuttavia, molti altri hanno apprezzato il gesto del capo: «Io ci andrei al lavoro se il mio manager mi venisse a prendere e mi riportasse».