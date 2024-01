Giornata della memoria, le associazioni LGBTQIA+ napoletane ricordano le vittime dell'Olocausto

Sabato 27 gennaio alle 18.30, in occasione della Giornata della Memoria, si svolgerà presso la sede di Antinoo Arcigay Napoli (Vico San Geronimo, 17, Napoli) l’incontro organizzato dalle associazioni LGBTQIA+ napoletane, Antinoo Arcigay Napoli, ALFI le Maree, Associazione Trans Napoli, Pochos, Pride Vesuvio Rainbow, ARCI Napoli e Coordinamento Campania Rainbow, unitamente ad Aperitivo Resistente e con il supporto dell’ANPI di Napoli.

Con l’obiettivo di «ricordare tutte le vittime travolte dall’odio nazifascista, ebrei, rom, sinti, minoranze religiose, dissidenti politici e alcune decine di migliaia di persone omosessuali, lesbiche e transessuali», l’evento vuole proporsi come occasione per rafforzare «quel fronte di resistenza civica, unico possibile argine contro il crescente dilagare, in Italia e in Europa, delle destre xenofobe, razziste e omotransfobiche».

L’evento è dedicato alla memoria di Antonio Amoretti, partigiano delle Quattro Giornate di Napoli, e a Gennaro Morgese, figlio di Maddalena Cerasuolo, “Lenuccia”, l'unica donna decorata al valor militare per via della partecipazione agli scontri delle Quattro Giornate. Ad intervenire, oltre ai rappresentanti delle associazioni organizzatrici, Francesco e Marinella Amoretti, figli di Antonio Moretti.