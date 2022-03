Giugliano, raid al pub, paura fra i clienti in due in fuga con la cassa

Sabato sera di paura. Una rapina è stata messa a segno in un pub in pieno centro. Il colpo è avvenuto intorno alle 23 da Cipajò. Il locale di via San Giovanni a Campo è stato preso di mira da due malviventi incappucciati. Quando il pub era ancora pieno di clienti, i due giunti a bordo di un motorino, hanno fatto irruzione nel locale. Armati di pistola hanno puntato l'arma contro il cassiere minacciandolo per avere i soldi in cassa. Il pub...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati