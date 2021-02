Auto sfonda un muro e resta sospesa nel vuoto nel Napoletano: «È un miracolo, è stata la Madonna»

Gragnano. Sbaglia manovra e sfonda un muro, rischiando di cadere nel vuoto. Paura oggi pomeriggio in via Vittorio Veneto, in pieno centro a Gragnano. Una Fiat 500 guidata da un neopatentato non ha frenato in tempo ed ha impattato contro un muro, sfondandolo.

LEGGI ANCHE Auto finisce fuori strada e si ribalta: i 4 passeggeri incastrati nell'abitacolo

APPROFONDIMENTI L'INCIDENTE Auto finisce fuori strada e si ribalta:i 4 passeggeri incastrati...

La vettura si è fermata con due ruote in bilico proprio sopra ad una statua della Madonna ed ha rischiato di cadere in una proprietà sottostante. Sul posto sono subito intervenuti i vigili del fuoco che hanno recuperato l'automobile. Il guidatore è rimasto illeso anche se sotto shock. A Gragnano si grida già al miracolo, visto che la vettura è rimasta sospesa proprio sul piccolo altare privato dedicato a Maria.

© RIPRODUZIONE RISERVATA