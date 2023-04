Grotta di Seiano, spuntano le latrine della Seconda Guerra Mondiale dopo anni di abbandono

Sono ritornate visibili, dopo un'attenta operazione di pulizia, le latrine del rifugio antiaereo, risalente alla seconda guerra mondiale, realizzato all'interno della Grotta di Seiano a Posillipo. Ad annunciare l'operazione di cura della Memoria storica, il centro studi interdisciplinari Csi Gaiola Onlus, associazione da anni attiva per la Protezione ambientale e la salvaguardia dei luoghi.

«Nelle ultime settimane ci siamo dedicati al recupero di una memoria storica importante del Parco archeologico del Pausilypon e Grotta di Seiano, riportando alla luce e valorizzando con opportuna illuminazione le latrine della Seconda Guerra Mondiale presenti proprio all'ingresso dell'antico Tunnel di epoca romana che congiunge Coroglio con la Gaiola.

Come ben ricordano le persone più anziane questa antica imponente galleria scavata nel I Sec a.C. e riscoperta nel 1841 da Ferdinando II di Borbone, durante il periodo bellico fu utilizzata come rifugio antiaereo sia per gli abitanti del villaggio di Coroglio che per quelli di Gaiola. Le poche testimonianze di quel periodo sono rappresentate proprio dalle latrine realizzate tra le arcate borboniche all'ingresso della grotta e nel cunicolo di areazione laterale interno. L'accumulo di terra e polvere di tufo negli anni le aveva praticamente rese non più visibili e di qui quindi l'idea di riportarle alla luce come unica testimonianza tangibile di quel triste periodo storico che ha lascito traccia anche nella gratto di seiano oltre che nella memoria dei nostri cari».