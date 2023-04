Festa della Liberazione in musica, più disimpegnata che militante, però.

Annullata in extremis («causa inadempienza burocratica da parte dell'organizzazione» avverte un post) la parata neomelodica al Lido Zen, non si può che partire dalla leggenda della musica dance anni 90, Bob Sinclar, 54 anni, che si esibirà a Napoli al Club Partenopeo, in via Coroglio 144. Una maratona in musica, dalle 12 alle 24, che si terrà nell'ampia area esterna. Pochi biglietti ancora disponibili a 25 euro più prevendita. Info 393317608260.

Restando nella dance di quei fatidici anni Novanta, arriva il primo appuntamento del festival «History 90». Un evento itinerante che partirà dal club Nabilah di Bacoli (via Spiaggia Romana 15) e andrà in scena dalle 11 fino alle 23 per poi proseguire verso altre rotte italiane. I protagonisti di questo tour saranno Ice Mc, il giamaicano che nel 1989 raggiunse le posizioni alte della classifica italiana con «Easy», fece da colonna sonora a «Trainspotting» col brano «Think about the way» e collaborò con Alexia. Ci saranno i Los Locos, il gruppo diventato cult grazie alla macarena, ma anche Datura, Nathalie Arts (voce guida del progetto The Soundlovers che portò al successo «Surrender», poi Neja, Taleesa e Paps (ricordate Paps 'n' Skar) che contribuiranno gli amanti della nostalgia canaglia. Biglietto 25 euro. Info 339 693 1169.

Il «Napoli beach festival» annuncia per oggi un evento alternativo al Lido Felice di Ischitella (strada parallela al viale del Mare), con Rico Femiano. Info 328 567 2371.

Si rinnova l'appuntamento con «La festa dei sogni» a Nola, in piazza Duomo che propone per oggi una giornata tra arte, cultura, moda, sport e spettacolo. Confermata la presenza di Clementino e altri nomi dello spettacolo. Nel pomeriggio esibizioni di scuole di ballo, accademie di canto, sfilate di moda, cabarettisti e musicisti; in serata dovrebbero sfilarww sul palco, tra gli altri, Fabrizio Corona, Giovanna Sannino di «Mare fuori», Alessia Macari del «Grande fratello vip», Michael Gambino, Rossella Erra di «Ballando con le stelle», Anna Capasso, Mr. Hyde, Salvatore Misticone.

Tornando a Napoli, l'arte sarà di casa a Largo San Giovanni Maggiore Pignatelli, dalle 20, con «Get up stand art», un progetto di Artèteka con momenti dedicati alle arti visive e la musica dal vivo, altri dedicati al confronto politico e altri ancora rivolti alla riqualificazione del largo che ospita. Ospite della serata sarà Morena Chiara, brasiliana partenopea, che presenterà il suo primo lavoro discografico, «Aria», con la partecipazione artistica di Nicola Caso e Bebaloop. In consolle Deejay Times. Ospite l'artista di strada Piermacchiè.

Più in sintonia con la festa per la liberazione dal nazifascismo l'appuntamento a a Villa Di Donato. La dimora storica situata a Napoli nella cinquecentesca piazza Sant'Eframo Vecchio, presenta «Le musiche della Libertà», uno spettacolo che rende omaggio a Ezio Bosso attraverso un concerto per quartetto d'archi e voce recitante, compreso nella raccolta «The four letters», composto nel 2006 e ispirato alle lettere di quattro giovani partigiani della Seconda Guerra Mondiale, condannati a morte tra il 1943 e il 1944. Sul palco oltre ai musicisti David Romano e Diego Romano ci saranno Elena Pavoncello, Carlotta Libonati e Fiorenzo Madonna.

All'Arenile di Bagnoli, «Liberation day» con Clara e CoCo. Dodici ore di musica, animazione, food ed altro da mezzogiorno a mezzanotte. 081 570 6035. Al Noah Mediterranean Beach di via Sibilla a Licola, per «Kombo leisure beach», serata con Jovine, Tartaglia Aneuro, Vesuviano, La Femelle, N'Arte, e con i dj Alex Colle e Antonio Maruggi. Ingresso libero dalle 10 del mattino.