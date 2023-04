25 aprile in bici tra Posillipo e via Santa Teresa degli Scalzi con «Fiab Napoli Cicloverdi»

Resistenza all’inquinamento e via libera alla mobilità sostenibile. Questo chiedono i ciclisti di Fiab Napoli Cicloverdi che anche quest’anno ricordano l’importanza della bicicletta come strumento di lotta e festeggiano con una passeggiata la Liberazione del nostro Paese.

«I partigiani l’hanno usata in città nella loro lotta contro nazisti e fascisti, l'hanno usata come mezzo di trasporto ovunque e noi lottiamo ancora per farlo diventare un mezzo alternativo alle automobili nel centro urbano soffocato dai gas di scarico», dice la presidente Fiab Napoli Cicloverdi Teresa Dandolo.

Cosa succede? Fiab Napoli Cicloverdi accompagna i ciclisti in un viaggio sui luoghi della memoria legati alla Liberazione dal nazi fascismo: al mausoleo Schilizzi a Posilippo, raro esempio di architettura neo-egizia in città, per poi proseguire per i monumenti dello Scugnizzo e di Salvo D'Acquisto.

La conclusione dell’evento si svolgerà sul ponte della Sanità, intitolato a Maddalena Cerasuolo. La mattina del 25 aprile, quindi, appuntamento in piazza Vittoria, all’altezza della Colonna spezzata, alle ore 9, con partenza inderogabile alle 9.15. Questo il percorso: Ciclabile del Lungomare - Via Posillipo- Piazza del Plebiscito- Via Verdi- Piazza Carità- Piazza del Gesù Via Costantinopoli Via S. Teresa Degli Scalzi.

L'evento è gratuito.

Il percorso è adatto a tutti, presenta qualche difficoltà e richiede un discreto allenamento solo a causa delle salite di via Posillipo e di Santa Teresa degli Scalzi. Portare un lucchetto per legare la bici.