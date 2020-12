«La dichiarazione del consigliere regionale della Lega Severino Nappi unitamente alle fonti di stampa confermano ciò che sosteniamo da tempo. L'attuale giunta della Quarta Municipalità, guidata dal presidente Giampiero Perrella, si regge da molti mesi con il sostegno di consiglieri del centrodestra, passati ultimamente alla Lega. La nostra scelta di non sostenere questa presidenza è stata esattamente contro l'ambiguità che da tempo alberga al terzo piano del palazzo di via Gianturco. Una vittoria nata sull'onda "rivoluzionaria" di De Magistris per prendere facili consensi per poi diventare una squallida maggioranza con un sostegno di tutti i partiti di centrodestra coronato infine da un epilogo leghista. Altri pochi mesi e questi politici, per fortuna dei cittadini della Quarta Municipalità, andranno via. Bisogna cambiare e rinnovare il centrosinistra, tenere fuori questi personaggi voltagabbana dalla politica territoriale ed essere protagonisti del definitivo cambio di marcia. Il Partito Democratico deve essere protagonista di questo cambiamento e sradicare una volta per tutte questo modello negativo di amministrare la nostra municipalità che nulla ha di politico e di politica. Siamo fiduciosi che i vertici del nostro Partito sappiano prossimamente indicare le donne e gli uomini giusti per effettuare il tanto atteso cambiamento radicale della nostra municipalità, in cui il degrado politico, si associa ad un degrado sociale e ambientale del territorio. I nostri quartieri sono completamente abbandonati, l'unico obiettivo di questa anomala maggioranza che sorregge Perrella è sostenuto dal desiderio di avere le mani della Municipalità». Così i segretari dei circoli Pd San Lorenzo, Vicaria e Poggioreale (rispettivamente Giustino Ausania, Nino Cavaliere, Salvatore Maestrini) e il gruppo consiliare Pd Quarta Municipalità (Enzo Borriello, Salvatore Esposito, Alessandro Gallo)

© RIPRODUZIONE RISERVATA