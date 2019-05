CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Sabato 11 Maggio 2019, 08:20 - Ultimo aggiornamento: 11-05-2019 08:23

«Ricorda non mi sottovalutare mai, che io sarò sempre un passo avanti rispetto a te».«Per avere qualcosa che non hai mai avuto devi fare qualcosa che non hai mai fatto». Queste ed altre perle di saggezza campeggiano sul profilo facebook di Armando Del Re, il 29enne ritenuto responsabile del ferimento della piccola Noemi, lo scorso tre maggio.Un profilo aperto al pubblico dal quale compaiono le scene di una vita trascorsa assieme alla moglie e ai quattro figli, che ieri è stato letteralmente inondato di insulti da parte del popolo del web che - erroneamente - lo ha già giudicato responsabile di quello strazio avvenuto in piazza Dante.Ma la galleria di immagini offerte dal social network è sempre più simile a quella di tanti altri soggetti protagonisti di brutti fatti di cronaca avvenuti a Napoli.