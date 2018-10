Lunedì 29 Ottobre 2018, 19:07

«Mistero della fede»: la porta santa della basilica spalancata dal vento. La mano dell'uomo non riusciva ad aprirla da anni. Eppure in tanti hanno provato, in passato, a spingere imprimendo potenza e a forzare la serratura. Niente. La porta santa non ne ha mai voluto sapere di aprirsi. Fino ad ora. Lo stupore di vederla aperta, pochi minuti fa, anzi spalancata dal vento è stato tanto. I fedeli gridano, nuovamente, al miracolo. Dopo i tre episodi inspiegabili del Rosario dondolante tra le mani della statua della Vergine, che sovrasta la facciata del Santuario di Pompei icona mondiale della pace, un nuovo evento misterioso si manifesta agli occhi dei fedeli. Nessuno è riuscito a dare una spiegazione razionale. E laddove la razionalità non trova risposte subentra la fede e l’interpretazione del misterioso evento assume i connotati di un «prodigio».