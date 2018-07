Sabato 14 Luglio 2018, 20:32 - Ultimo aggiornamento: 14-07-2018 20:32

"Attenzione, privato esegue lavori in economia, stucco, pitturazione e impianti idraulici": qualcuno incolla l'avviso sul murales realizzato dagli artisti di Orticanoodles per ricordare Giancarlo Siani, il giornalista del Mattino ammazato dalla camorra. Il murales è stato inaugurato due anni fa ed è stato dipinto proprio sul muro davanti alla sua abitazione in via Romanelli, dove il cronista fu ucciso. "Quel muro ha visto tutto", disse allora il fratello di Giancarlo, Paolo Siani, adesso deputato. Ma evidentemente non tutti sanno, non tutti ricordano.E così un artigiano ha ben pensato di attaccare il suo annuncio proprio su quel monumento alla memoria provocanto l'indignazione dei passanti. Uno di loro ha segnalato la cosa all'onorevole Siani, che si è rivolto ad alcuni abitanti che ancora restano nel palazzo dove Giancarlo ha vissuto per 26 anni.Meno di un'ora dopo il manifesto che imbrattava la memoria era stato rimosso. "Abbiamo rimesso le cose a posto": hanno spiegato i residenti di via Romanelli. Il ricordo non si cancella.