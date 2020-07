Incendio a Marano: l'autofficina dell'elettrauto divorata dalle fiamme

Un rogo spaventoso e fumo in tutta la città di Marano. Le fiamme hanno avvolto e divorato un'autofficina (elettrauto) di via Marano-Quarto. Il deposito era chiuso quando sono divampate le fiamme. Il titolare, disperato, è accorso sul posto pochi minuti dopo, allertato dai residenti della zona. Ha tentato di entrare nel locale per spegnere l'incendio, ma è stato trattenuto da alcuni conoscenti. Il fumo ha invaso le abitazioni di tutta la zona, a ridosso di via del Mare e via Marano-Quarto. Sul posto sono accorse diverse pattuglie dei carabinieri e dei vigili del fuoco. Spetterà a loro stabilire se l'origine del rogo sia dolosa.

