Notte di paura a Napoli Est per un maxi incendio divampato in via delle Repubbliche Marinare. Il rogo ha coinvolto tre capannoni commerciali al cui interno erano stoccati prodotti cosmetici e per la casa. Danneggiato parzialmente anche un centro dialisi.

Dinamica e matrice del rogo restano da chiarire, non si esclude la pista del corto circuito.