Guasto elettrico: va a fuoco la casa: anziano intossicato viene ricoverato

Lunedì 24 Giugno 2019, 12:46 - Ultimo aggiornamento: 24-06-2019 13:19

Un anziano è stato soccorso nella tarda serata di ieri, per una grave intossicazione da fumo. L'uomo si era sentito male poco dopo lo scoppio di un incendio nell'appartamento dove si trovava, in via delle Cave a San Pietro a Paterno.Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco che hanno domato il rogo e l'ambulanza della postazione "Miano" che ha trasportato la vittima all'Ospedale del Mare dove è stato sottoposto a terapie per disintossicarlo dal fumo inalato.A conclusione delle operazioni di spegnimento dell'incendio, forse causato da un guasto elettrico, i caschi gialli hanno messo in sicurezza l'appartamento.