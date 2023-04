Incidente al centro direzionale di Napoli: carambola tra auto, un ferito

Spaventoso incidente tra due auto nel sottopasso del Centro direzionale, a Napoli.

Intorno alle 17 un'auto che procedeva a velocità sostenuta in direzione di via Aulisio ha impattato contro un veicolo che - stando ai primi accertamenti - stava effettuando una manovra di uscita dal parcheggio. L'impatto è stato violentissimo e ha determinato la carambola della prima vettura, che si è ribaltata per alcuni metri, prima di terminare la corsa contro le barriere di cemento armato che separano un bivio.

Sul posto è giunta un'autoambulanza del 118, che ha prestato i primi soccorsi al conducente del veicolo ribaltatosi: stando ai primi accertamenti, l'automobilista fortunatamente non è grave.

Verifiche sulla dinamica dell'incidente e per stabilire eventuali responsabilità sono in corso da parte dell'unità operativa infortunistica stradale della polizia municipale, guidata da Antonio Muriano.