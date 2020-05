Fuga contromano a folle velocità: preso un pregiudicato nel Napoletano

Inseguimento contromano per le strade di Marano. Due giovani pregiudicati, entrambi a bordo di uno scooter, non si sono fermati all'alt dei carabinieri di via Nuvoletta. Un inseguimento in piena regola, a folle velocità, per le strade del centro, con i due giovani - entrambi pregiudicati e con precedenti per droga - che hanno impegnato i principali corsi (corso Europa, via Merolla, corso Umberto) contromano per lasciarsi alle spalle i militari dell'Arma. Durante le loro fuga hanno rischiato più volte di schiantarsi contro altre autovetture. L'inseguimento è terminato in via San Rocco e uno dei due pregiudicati è stato acciuffato. L'altro, dileguatosi per le stradine della periferia, è stato già identificato.

© RIPRODUZIONE RISERVATA