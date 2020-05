Assalto a Ischia, già 2.500 sbarchi: ma i lidi balneari sono ancora chiusi

Lidi ancora chiusi ma numerosi sbarchi ad Ischia, nelle ultime 24 ore. Secondo i dati della Guardia Costiera sono infatti arrivate ieri 2.000 persone ed almeno altre 350 stamattina; molti sono residenti non domiciliati sull'isola verde e proprietari di seconde case. Da lunedì prossimo inoltre aumenteranno sensibilmente i collegamenti marittimi, con 6 corse in più al giorno con navi traghetto dal porto di Pozzuoli. Gli esercenti balneari, intanto, sono al lavoro per adeguare i lidi ai protocolli sanitari regionali e contano di riaprire per la metà di giugno; ad Ischia Porto, per le spiagge libere, il Comune sta definendo il sistema di prenotazioni, distanziamento e percorsi protetti per consentire una stagione balneare in tutta sicurezza. Dal 16 giugno riapriranno i Giardini La Mortella, il parco botanico curato da Russell Page tra i più rinomati del sud Italia.

