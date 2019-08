Intendono chiarire alcuni aspetti della rocambolesca fuga, gli inquirenti della Procura di Napoli che indagano sull'evasione Robert Lisowski, il polacco scappato domenica scorsa dal carcere napoletano di Poggioreale, con una corda fatta di lenzuola annodate l'una all'altra. Innanzitutto vogliono capire se c'è stato il coinvolgimento di qualcuno, dall'interno del carcere, che lo ha aiutato a fuggire; da chiarire anche come ha architettato l'evasione e come si è procurato le lenzuola. Intanto è già stata formulata la richiesta al gip per la convalida dell'arresto; a breve il polacco potrebbe essere ascoltato dai magistrati a cui il procuratore Giovanni Melillo, che ha seguito la vicenda da vicino, ha affidato il fascicolo. Lisowski è attualmente piantonato in un reparto dell'ospedale Cardarelli di Napoli dove è ricoverato per la frattura di un malleolo rimediata cadendo da diversi metri di altezza durante l'evasione. Ieri sera, quando è stato individuato e arrestato dalla Polizia, in una traversa di corso Garibaldi, non aveva soldi e neppure un telefonino, in sostanza era sprovvisto di mezzi che gli avrebbero consentito di allontanarsi.

Martedì 27 Agosto 2019, 16:07 - Ultimo aggiornamento: 27-08-2019 16:08

© RIPRODUZIONE RISERVATA